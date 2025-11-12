Единственный в России музей коренного малочисленного народа сето

12 ноября, среда, 13:59

В амбаре пахет сушеной укропом и немного его добавляют в традиционный сыр, который варят представители народа сето. А еще они делают тыквенный компот и готовят творожную похлебку.

В Печорском районе Псковской области есть небольшая деревня Сигово.

Здесь расположена усадьба сето — филиал государственного музея-заповедника "Изборск".

Выглядит в нашем представлении как классический богатый деревенский двор 19 века — крепкий яркий дом, каменный амбар и зелень.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.