Первый канал
Санкт-Петербург
01:56 13 ноября 2025, среда
1tvspb.ru
12 ноября, среда, 13:59

Единственный в России музей коренного малочисленного народа сето

Версия для печати

В амбаре пахет сушеной укропом и немного его добавляют в традиционный сыр, который варят представители народа сето. А еще они делают тыквенный компот и готовят творожную похлебку.

В Печорском районе Псковской области есть небольшая деревня Сигово.

Здесь расположена усадьба сето — филиал государственного музея-заповедника "Изборск".

Выглядит в нашем представлении как классический богатый деревенский двор 19 века — крепкий яркий дом, каменный амбар и зелень.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург. 

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru