"Дом занимательной науки" открылся в Шереметьевском дворце

22 июля, понедельник, 00:09

Проходим через своеобразный портал и оказываемся в космической ракете, где можно узнать о зарождении космонавтики. И, заглянув в иллюминатор, увидеть Луну. В Шереметьевском дворце открылась выставка "Дом занимательной науки", основателем которой был известный физик и математик Яков Перельман.

В полярном флигеле Шереметьевского дворца воссоздали залы легендарного Дома занимательной науки, который работал здесь с тысяча девятьсот тридцать пятого по тысяча девятьсот сорок первый годы.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.