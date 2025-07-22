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Санкт-Петербург
05:49 22 июля 2025, вторник
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22 июля, понедельник, 00:09

"Дом занимательной науки" открылся в Шереметьевском дворце

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Проходим через своеобразный портал и оказываемся в космической ракете, где можно узнать о зарождении космонавтики. И, заглянув в иллюминатор, увидеть Луну. В Шереметьевском дворце открылась выставка "Дом занимательной науки", основателем которой был известный физик и математик Яков Перельман.

В полярном флигеле Шереметьевского дворца воссоздали залы легендарного Дома занимательной науки, который работал здесь с тысяча девятьсот тридцать пятого по тысяча девятьсот сорок первый годы.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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