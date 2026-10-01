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01 октября, четверг, 12:00

«День Шостаковича» в Петербурге

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На становление характера кого-то повлияли семья, или наставник, или важное событие, но вот Дмитрия Шостаковича сформировал сам город, который он шутливо называл Санкт-Ленинбург. В день 120-летия композитора посмотрим на факты его биографии, лейтмотивом которой неизменно оставался город на Неве.

О том, как отметили день рождения Д.Д. Шостаковича и почему именно так, рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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