«День Шостаковича» в Петербурге

01 октября, четверг, 12:00

На становление характера кого-то повлияли семья, или наставник, или важное событие, но вот Дмитрия Шостаковича сформировал сам город, который он шутливо называл Санкт-Ленинбург. В день 120-летия композитора посмотрим на факты его биографии, лейтмотивом которой неизменно оставался город на Неве.

О том, как отметили день рождения Д.Д. Шостаковича и почему именно так, рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург