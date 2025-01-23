Первый канал
Санкт-Петербург
08:38 23 января 2025, четверг
1tvspb.ru
21 января, вторник, 11:00

Зимние развлечения для хаски и людей. Как собаки готовятся к соревнованиям

Версия для печати

Легко ли научиться управлять собачьей упряжкой? Как регулировать скорость? Едем к настоящему каюру и узнаём все из первых рук, а кое-что проверяем личным опытом.

Сначала кажется, что три тормоза на четыре собаки — перебор. Но за 15 минут трёхкилометровой трассы пригодились всё, причем ручник дважды, когда сани перевернулись. О самых трудолюбивых собаках рассказываем в нашем репортаже из деревни Бегуницы.

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Танцы коренных народов Севера, ездовые собаки и рассказы ...
21.11.2024, 10:30

Танцы коренных народов Севера, ездовые собаки и рассказы ...

С ветерком на собачьей упряжке
22.01.2015, 12:50

С ветерком на собачьей упряжке

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru