Зимние развлечения для хаски и людей. Как собаки готовятся к соревнованиям

21 января, вторник, 11:00

Легко ли научиться управлять собачьей упряжкой? Как регулировать скорость? Едем к настоящему каюру и узнаём все из первых рук, а кое-что проверяем личным опытом.

Сначала кажется, что три тормоза на четыре собаки — перебор. Но за 15 минут трёхкилометровой трассы пригодились всё, причем ручник дважды, когда сани перевернулись. О самых трудолюбивых собаках рассказываем в нашем репортаже из деревни Бегуницы.

Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург