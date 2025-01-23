Зимние развлечения для хаски и людей. Как собаки готовятся к соревнованиям

Легко ли научиться управлять собачьей упряжкой? Как регулировать скорость? Едем к настоящему каюру и узнаём все из первых рук, а кое-что проверяем личным опытом.
Сначала кажется, что три тормоза на четыре собаки — перебор. Но за 15 минут трёхкилометровой трассы пригодились всё, причем ручник дважды, когда сани перевернулись. О самых трудолюбивых собаках рассказываем в нашем репортаже из деревни Бегуницы.
Подробности – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург