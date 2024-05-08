Первый канал
Санкт-Петербург
10:54 08 мая 2024, среда
1tvspb.ru
08 мая, среда, 10:43

Живая память. Новая жизнь песен военных лет

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Сильный петербургский ветер съёмкам не помеха. Музыканты фолк-оркестра «Казарага» снимают клип на военно-морскую песню «Краснофлотская», съёмочной площадкой стал ледокол «Красин».

Каждый год к 9 мая по традиции музыканты записывают военные песни в своей оригинальной аранжировке. А в Петровском колледже вспоминают первый послевоенный модный показ 1945 года. Всё это – дань памяти тем, кто в Великой Отечественной войне выстоял и победил. Именно так современному человеку можно почувствовать дыхание истории.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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