Живая память. Новая жизнь песен военных лет

08 мая, среда, 10:43

Сильный петербургский ветер съёмкам не помеха. Музыканты фолк-оркестра «Казарага» снимают клип на военно-морскую песню «Краснофлотская», съёмочной площадкой стал ледокол «Красин».

Каждый год к 9 мая по традиции музыканты записывают военные песни в своей оригинальной аранжировке. А в Петровском колледже вспоминают первый послевоенный модный показ 1945 года. Всё это – дань памяти тем, кто в Великой Отечественной войне выстоял и победил. Именно так современному человеку можно почувствовать дыхание истории.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург