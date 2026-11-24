24 ноября, вторник, 11:00

Башня Городской думы на Невском проспекте – ориентир настолько привычный, что многие даже не задумываются о его истории и уж тем более об истории здания, над которым башня возвышается и попасть в которое не было возможности у посетителей уже очень давно.

Здание Городской думы открыли для экскурсий, но лишь на время выставки "Ускользающая красота и новая жизнь". Как же выглядит Городская дума сегодня и что её ждёт в будущем – рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург