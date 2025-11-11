Первый канал
Санкт-Петербург
18:19 11 ноября 2025, вторник
1tvspb.ru
11 ноября, вторник, 10:50

Загадочный мир музыки. XXV Международная неделя консерваторий

Версия для печати

Музыка окружает нас почти всегда, но насколько музыкальный мир всеобъемлющ, настолько и загадочен для непосвящённых. Вот, например, зачем оркестру на самом деле нужен дирижёр? Или как отличить хорошего пианиста от плохого?

На ежегодном фестивале "Международная неделя консерваторий" делились опытом именитые музыканты, а множество концертов для публики показывали результаты незаметного для зрителей труда. Приоткрываем завесу тайны в нашем репортаже из Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru