Загадочный мир музыки. XXV Международная неделя консерваторий

11 ноября, вторник, 10:50

Музыка окружает нас почти всегда, но насколько музыкальный мир всеобъемлющ, настолько и загадочен для непосвящённых. Вот, например, зачем оркестру на самом деле нужен дирижёр? Или как отличить хорошего пианиста от плохого?

На ежегодном фестивале "Международная неделя консерваторий" делились опытом именитые музыканты, а множество концертов для публики показывали результаты незаметного для зрителей труда. Приоткрываем завесу тайны в нашем репортаже из Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург