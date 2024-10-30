Зачем инженерам классическое музыкальное образование?

30 октября, среда, 10:33

Прослушивание произведений Моцарта, Бетховена, Брамса может повлиять на работоспособность, снизить уровень тревожности и просто поможет расслабиться. В Политехническом университете проходят музыкальные уроки, на которых будущие инженеры знакомятся с шедеврами классической музыки.

За 18 лет воспитание музыкой прошли более 50 тысяч студентов. Это инженеры-строители, физики-ядерщики, технологи, системные аналитики, биоинженеры. А с этого года Политех запустил новый творческий проект - музыкальные перемены.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владими Пивнев. Певый канал. Петербург.