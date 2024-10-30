Первый канал
Санкт-Петербург
20:16 30 октября 2024, среда
1tvspb.ru
30 октября, среда, 10:33

Зачем инженерам классическое музыкальное образование?

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Прослушивание произведений Моцарта, Бетховена, Брамса может повлиять на работоспособность, снизить уровень тревожности и просто поможет расслабиться. В Политехническом университете проходят музыкальные уроки, на которых будущие инженеры знакомятся с шедеврами классической музыки.

За 18 лет воспитание музыкой прошли более 50 тысяч студентов. Это инженеры-строители, физики-ядерщики, технологи, системные аналитики, биоинженеры. А с этого года Политех запустил новый творческий проект - музыкальные перемены.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владими Пивнев. Певый канал. Петербург.

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