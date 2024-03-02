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01 марта, пятница, 10:31

Юбилей Торжественной мессы Бетховена, театральный фестиваль «Монокль», испанский фотохудожник в Эрарте, премьера в ТЮЗе и мультимедийное шоу «Опера vs рок»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

200-летие торжественной мессы Бетховена отметят в Филармонии концертом Камерного оркестра Заслуженного коллектива России под управлением дирижёра Лео Кремера.

В "Балтийском доме" открывается театральный фестиваль "Монокль" - его международный этап включает моноспектакли из Казахстана, Армении и даже Бахрейна.

Испанский фотохудожник Гарсия де Марина вернулся в Эрарту с новой выставкой "Нюансы".

Театр юного зрителя представляет первую премьеру сезона – "Дядя Фёдор, пёс и кот".

Шедевры оперной классики и популярные рок-хиты соединятся в мультимедийном шоу группы "БИС-КВИТ" "Опера vs рок".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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