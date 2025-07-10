Яркие страницы истории спорта. Об олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове

10 июля, четверг, 11:00

В последние годы всё популярнее становится академическая гребля, и с интересом к самому спорту растёт и интерес к его истории. Одному из юных спортсменов даже посчастливилось в кино почувствовать себя в роли первого олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова.

На гребной базе Спортивной школы олимпийского резерва имени В. Коренькова недавно завершились съёмки художественного фильма о нём. Расскажем о том, каким был гений гребли.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург