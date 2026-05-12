Всероссийский медиафестиваль «Юпитер»: спортивная жизнь Петербурга глазами юных журналистов

12 мая, вторник, 11:00

На один день стадион «Зенит-Арена» превратился в большую медиастудию – 13 молодёжных команд из разных регионов страны снимают видео на тему «Движение и спорт» и здесь же, на трибунах, монтируют ролики.

Провести флешмоб вместе с футболистами, получить мастер-класс по технике владения мячом и задать вопросы спортсменам любые вопросы – участникам фестиваля представилась уникальная возможность снять ролик о спорте по собственному сценарию. О медиафестивале "Юпитер", его участниках и их креативных идеях рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург