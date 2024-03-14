Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи: встречи с известными людьми, дискуссии с политиками и яркое шествие с представителями разных стран

12 марта, вторник, 10:16

Одна из площадок Всемирного молодёжного фестиваля представляла собой гигантский аэропорт, откуда можно отправиться в путешествие по разным городам и странам. К примеру, станцевать якутские танцы в республике Саха, попить березового сока в Воронежской области или поговорить с роботом в Пермском крае.

Огромная территория, масштабные экспозиции, сотни мероприятий и тысячи гостей. Все подробности в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург