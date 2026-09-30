Время собирать урожай: о творчестве в выращивании садовых культур

29 сентября, вторник, 12:10

«Поцелуй неба», «Джаз на рассвете», «Суровая дыня немцев Поволжья» – всё это звучит как начало интересных историй, но на самом деле это названия сортов томатов, и их здесь более сорока. Как будто слишком много для обычного обеда, но их роль больше, чем просто быть салатом.

Как любовь к художественному слову превратила одного филолога и педагога в увлеченного садовода и что выросло из этой трансформации – рассказываем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург