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29 сентября, вторник, 12:10

Время собирать урожай: о творчестве в выращивании садовых культур

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«Поцелуй неба», «Джаз на рассвете», «Суровая дыня немцев Поволжья» – всё это звучит как начало интересных историй, но на самом деле это названия сортов томатов, и их здесь более сорока. Как будто слишком много для обычного обеда, но их роль больше, чем просто быть салатом.

Как любовь к художественному слову превратила одного филолога и педагога в увлеченного садовода и что выросло из этой трансформации – рассказываем в нашем репортаже.

 

Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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