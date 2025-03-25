Первый канал
Санкт-Петербург
17:42 25 марта 2025, вторник
1tvspb.ru
25 марта, вторник, 12:00

Возрождение традиций стеклодувного мастерства

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Чтобы превратить огненный шар в изящную вазу, мастер-стеклодув нагревает заготовку до тысячи градусов, потом помещает её в специальную форму.

Когда-то десятки печей работали на стекольном заводе в Дружной Горке, а продукция его славилась на весь Петербург. Былая слава завода Ритинга осталась только в воспоминаниях старожилов.

Стеклодувы из поселка Дружная Горка решили возродить семейное дело. О людях, которые сохраняют традиции стеклодувного мастерства, и уникальных изделиях ручной работы рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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