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12 ноября, вторник, 12:00

Война в Заполярье. Семейные свидетельства Великой Отечественной войны на выставке «Десятый удар»

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В Музее железных дорог России открылась выставка, подготовленная Центром исторического добровольчества «Паруса истории», — предметы из семейных коллекций. Все свидетельствуют о защите северных рубежей нашей страны в Заполярье.

О Петсамо-Керкенесской операции и о том, как три поколения потомков адмирала Василия Платонова сохраняют память о Великой Отечественной войне, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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