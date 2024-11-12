Война в Заполярье. Семейные свидетельства Великой Отечественной войны на выставке «Десятый удар»

12 ноября, вторник, 12:00

В Музее железных дорог России открылась выставка, подготовленная Центром исторического добровольчества «Паруса истории», — предметы из семейных коллекций. Все свидетельствуют о защите северных рубежей нашей страны в Заполярье.

О Петсамо-Керкенесской операции и о том, как три поколения потомков адмирала Василия Платонова сохраняют память о Великой Отечественной войне, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург