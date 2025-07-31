Владимир Мединский вручил членские билеты нового образца петербургским литераторам. В Петербурге появилась новая площадь. Специализированный МФЦ открыли на улице Красного Текстильщика

31 июля, четверг, 14:54

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Владимир Мединский вручил членские билеты нового образца петербургским литераторам. В качестве первого секретаря "Союза писателей" он поздравил собравшихся с присоединением к сообществу.

Специализированный МФЦ открыли на улице Красного Текстильщика. Он предназначен только для иностранцев, и здесь они могут получить СНИЛС, ИНН и зарегистрироваться в Единой биометрической системе.

В Петербурге появилась новая площадь. И ей дали имя первого президента Демократической республики Вьетнам Хо Ши Мина, который два раза бывал в нашем городе. Место выбрали не случайно, ведь два года назад здесь был установлен памятник политическому деятелю, а ещё в советское время в его честь была наименована улица близ площади.

Бороздить морские просторы из-за международной напряжённости стало сложно. За рубежом могут просто не пустить в порт, чтобы пополнить запасы, что уж говорить про юридические и финансовые сложности. Как адаптироваться к новым условиям, и в каком направлении вообще развивать область – яхтсмены обсудили на тематической конференции.

Не каждый решится примерить экипировку пожарного на такой жаре, а самим спасателям приходится работать в условиях куда тяжелее. О своей работе они наглядно рассказали горожанам в Парке 300-летия на фестивале "Мой папа - пожарный, мой папа - герой".

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.