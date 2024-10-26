Выставочный проект «Петербургский диагноз», Международная неделя консерваторий, спектакль «Как я встретил Питера Пэна», фотоработы Александры Климовой и премьера оперы «Орфей и Эвридика»

25 октября, пятница, 11:00

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга - главное на предстоящих выходных.

В Фонтанном доме открылась выставка "Петербургский диагноз", посвящённая трём творческим личностям, вписанным в контекст "непарадного" Петербурга 20-го века.

В субботу начинается ежегодный фестиваль "Международная неделя консерваторий".

В Кукольном театре сказки подготовили премьеру спектакля "Как я встретил Питера Пэна".

В медиацентре "Культура Петербурга" открылась выставка "Вещь в себе" - портреты писателей фотографа Александры Климовой.

В воскресенье в Георгиевском зале Эрмитажа состоится премьера оперы "Орфей и Эвридика" в рамках фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.