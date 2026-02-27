Первый канал
27 февраля, пятница, 11:00

Выставка работ Яниса Чамалиди, премьера балета «Хороводы», фотографии Софьи Толстой, содружество искусств на ARG Festival и новый спектакль для подростков «Лето»

Новости культуры в нашем дайджесте.

В Эрарте открылась масштабная выставка творчества дизайнера одежды Яниса Чамалиди "Нон-финито".

 

На второй сцене Мариинского театра подготовили премьеру балета "Хороводы" на музыку Родиона Щедрина в постановке Вячеслава Самодурова.

 

В Выставочном центре "РОСФОТО" можно увидеть снимки, сделанные Софьей Андреевной Толстой, благодаря её хобби до нас дошли уникальные фотографии.

 

В Петербурге в третий раз пройдет ARG Festival, посвящённый памяти художника Александра Рычкова-Галактионова и объединяющий изобразительное искусство и музыку.

 

Театральный проект 27 представляет премьеру спектакля "Лето" о трудном периоде в жизни подростка.

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

