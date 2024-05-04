Выставка поп-арта Константина Симуна, премьера «Бесприданницы» в Театре «Легенда», «Джаз и рок» в Филармонии, книжная графика в особняке Румянцева и ледовое шоу Ильи Авербуха

03 мая, пятница, 10:14

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается выставка работ известного скульптора Константина Симуна "Неожиданный взгляд".

Театр "Легенда" подготовил премьеру спектакля "Бесприданница" по пьесе А.Н. Островского.

В Филармонии исполнят музыку Pink Floyd и сочинения Николая Капустина в рамках "Концертов во фраках и в джинсах".

В особняке Румянцева открылась выставка книжной графики четырнадцати художников "Волшебное зеркало иллюстрации".

Илья Авербух привезёт в Петербург ледовое шоу "Любимые песни о главном".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.