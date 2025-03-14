Выставка костюмов в музее «Пушкин. Жизнь и творчество», Восьмая симфонии Д. Д. Шостаковича, балетный спектакль «Истории любви», весенние работы художников и премьера оперы «Путешествие в Реймс»

14 марта, пятница, 09:10

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Музее "Пушкин. Жизнь и творчество" открылась выставка костюмов к фильму "Пророк. История Александра Пушкина".

В Большом зале филармонии Заслуженный коллектив России исполнит Восьмую симфонию Д. Д. Шостаковича.

В БКЗ "Октябрьский" представят балетный спектакль "Истории любви. Лучшее".

В Союзе художников открылась весенняя выставка "На солнечной стороне".

На второй сцене Мариинского театра представят недавнюю премьеру Большого театра - оперу "Путешествие в Реймс".

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург