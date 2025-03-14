Выставка костюмов в музее «Пушкин. Жизнь и творчество», Восьмая симфонии Д. Д. Шостаковича, балетный спектакль «Истории любви», весенние работы художников и премьера оперы «Путешествие в Реймс»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Музее "Пушкин. Жизнь и творчество" открылась выставка костюмов к фильму "Пророк. История Александра Пушкина".
В Большом зале филармонии Заслуженный коллектив России исполнит Восьмую симфонию Д. Д. Шостаковича.
В БКЗ "Октябрьский" представят балетный спектакль "Истории любви. Лучшее".
В Союзе художников открылась весенняя выставка "На солнечной стороне".
На второй сцене Мариинского театра представят недавнюю премьеру Большого театра - оперу "Путешествие в Реймс".
Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург