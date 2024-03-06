Выставка испанской живописи в Эрмитаже, песни Сергея Никитина, агитационный фарфор, проект ARG Festival и ледовые скульптуры в Петропавловке

Обзор ярких событий культурной жизни Петербурга.
В Эрмитаже открылась выставка "От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина".
Театр "Карамболь" подготовил премьеру музыкального спектакля "Большой секрет для маленькой компании".
В Музее политической истории открылась выставка агитационного фарфора.
Проект ARG Festival, объединяющий изобразительное искусство и музыку, стартует 10 марта.
У Нарышкина бастиона Петропавловской крепости откроется фестиваль ледовых скульптур.
Подробности - Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург