Первый канал
Санкт-Петербург
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17 января, пятница, 10:30

Выставка «Озарения», фестиваль «Чехов. Отражения», художники о блокаде, концерт к 90-летию дирижёра филармонии Александра Дмитриева, премьера спектакля «Лабиринт Мэри Уайт»

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Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Музее музыки в Шереметьевском дворце открылась интерактивная выставка детских воспоминаний великих.

В воскресенье стартует городской фестиваль "Чехов. Отражения" - спектакли, выставки, лекции.

В Союзе художников открылась выставка "Подвигу блокадного Ленинграда посвящается".

В Большом зале филармонии состоится концерт Академического симфонического оркестра к 90-летию дирижёра Александра Сергеевича Дмитриева.

Театр "ДРАМ.ПЛОЩАДКА" на сцене "Лендока" представит премьеру спектакля "Лабиринт Мэри Уайт".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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