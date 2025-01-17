Выставка «Озарения», фестиваль «Чехов. Отражения», художники о блокаде, концерт к 90-летию дирижёра филармонии Александра Дмитриева, премьера спектакля «Лабиринт Мэри Уайт»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Музее музыки в Шереметьевском дворце открылась интерактивная выставка детских воспоминаний великих.
В воскресенье стартует городской фестиваль "Чехов. Отражения" - спектакли, выставки, лекции.
В Союзе художников открылась выставка "Подвигу блокадного Ленинграда посвящается".
В Большом зале филармонии состоится концерт Академического симфонического оркестра к 90-летию дирижёра Александра Сергеевича Дмитриева.
Театр "ДРАМ.ПЛОЩАДКА" на сцене "Лендока" представит премьеру спектакля "Лабиринт Мэри Уайт".
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург