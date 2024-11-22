Выставка Николая Рериха в Эрмитаже, «антисимфония» Альфреда Шнитке в Филармонии, турецкие и армянские художники в Эрарте и проект «Персоны» на сцене Театра Ленсовета

22 ноября, пятница, 09:02

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Главном штабе открылась выставка Николая Рериха "Твердыня пламенная" - около пятисот экспонатов из музеев страны.

В Большом зале филармонии прозвучат произведения Альфреда Шнитке в исполнении Заслуженного коллектива России.

В Эрарте можно познакомиться с современным искусством Турции и Армении на выставке "В тени Арарата".

На Малой сцене Театра имени Ленсовета стартует проект "Опыт русской духовности. Естественный рубеж / Персоны".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.