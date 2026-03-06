Первый канал
Выставка «Благословение Афродиты», премьера спектакля «Овидий. Рок. Метаморфозы», золотошвейное искусство Евразии и ледовое шоу к юбилею Алексея Мишина

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Аромат фиалки и мирта, украшения, созданные в Древней Греции и прекрасные Афродиты – в Эрмитаже открылась весенняя выставка, посвящённая богине красоты и образу невесты в античном искусстве.

 

В Большом театре кукол готовят премьеру по эпической поэме "Метаморфозы" Овидия, в постановку, которая адресована взрослой аудитории, вошли 12 историй о любви.

 

Сияющие золотым блеском наряды и образы красавиц разных народов покажут на выставке "Другое золото. Золотошвейное искусство народов Евразии" в Российском этнографическом музее.

 

Калейдоскоп звезд фигурного катания в одном ледовом шоу – в спортивном комплексе "Юбилейный" отметят юбилей Алексея Мишина. Прославленному фигуристу и тренеру исполняется 85 лет.

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

