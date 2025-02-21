Выставка Александра Дейнеки, исполнение Пятой симфонии Д. Д. Шостаковича, премьера оперы «Саламбо», проект «История в фарфоре» и пятисотый показ балета «Анна Каренина»

21 февраля, пятница, 09:13

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Русском музее открылась выставка работ советского художника Александра Дейнеки.

В Большом зале филармонии прозвучит Пятая симфония Д. Д. Шостаковича в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Феликса Коробова.

В Музее А. В. Суворова пополнили экспозицию фарфоровыми скульптурами с изображением воинов разных эпох.

На второй сцене Мариинского театра репетируют оперу М. П. Мусоргского "Саламбо" - премьера в предстоящие выходные.

Самый известный спектакль Театра балета Бориса Эйфмана "Анна Каренина" празднует 20-летие – в 500-й раз его покажут на сцене Александринского театра.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.