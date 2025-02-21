Выставка Александра Дейнеки, исполнение Пятой симфонии Д. Д. Шостаковича, премьера оперы «Саламбо», проект «История в фарфоре» и пятисотый показ балета «Анна Каренина»

Дайджест событий культурной жизни Санкт-Петербурга
В Русском музее открылась выставка работ советского художника Александра Дейнеки.
В Большом зале филармонии прозвучит Пятая симфония Д. Д. Шостаковича в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Феликса Коробова.
В Музее А. В. Суворова пополнили экспозицию фарфоровыми скульптурами с изображением воинов разных эпох.
На второй сцене Мариинского театра репетируют оперу М. П. Мусоргского "Саламбо" - премьера в предстоящие выходные.
Самый известный спектакль Театра балета Бориса Эйфмана "Анна Каренина" празднует 20-летие – в 500-й раз его покажут на сцене Александринского театра.
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.