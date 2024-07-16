Первый канал
Санкт-Петербург
20:44 16 июля 2024, вторник
1tvspb.ru
16 июля, вторник, 11:00

Видео-арт наравне с живописью. О медиаискусстве и технологиях в творчестве современных художников

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Пять работ современных медиахудожников из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина впервые привезли в Санкт-Петербург. В культурном центре «Левашовский хлебозавод» разместили выставку «Пространство времени».

Другие галереи современного искусства сейчас активно размещают творчество художников новых медиа, использующих технологии для создания своих произведений. С работами медиахудожников и мнением кураторов выставок познакомилась наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Илья Трифонов. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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