Верный друг. 70 лет породе восточноевропейской овчарки

Восточноевропейские овчарки очень умны, легко поддаются дрессировке и становятся лучшими друзьями своих хозяев. Это собака, которая анализирует ситуации и принимает решения и, как отмечают специалисты, понимает больше, чем ты говоришь.

Наша съёмочная группа побывала на дрессировочной площадке и в гостях у лучшей рабочей собаки Санкт-Петербурга Зорге, или просто Жоры.

Подробнее о породе восточноевропейских овчарок и о том, для чего её вводили 70 лет назад, рассказываем в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

