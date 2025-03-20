Важные темы недели

20 марта, четверг, 08:11

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В Петербурге проходит четвертый Международный конгресс посвященный медицинской реабилитации.

Международный проект Института культурных программ и портала "Культура Петербурга" "Военная история моей семьи" готовит сразу две выставки ко Дню Победы.

Самые успешные практики в области кадетского образования обсудят на Всероссийском форуме, приуроченном к 200-летию со дня рождения Александра Можайского.

Выставка предметов, поднятых водолазами со дна Финского залива с кораблей, затонувших сотни лет назад, открывается в Петергофе, в пространстве "Большая оранжерея".

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева.Первый канал. Петербург.