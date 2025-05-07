Линда Юрьевна Валюк - научно технический сотрудник. Дежурила в музее, шила рукавицы, готовила коллекции к эвакуации. Мария Васильевна Сазонова - директор. Участвовала в создании филиала музея в Новосибирске в 42-ом году, в 44-ом вернулась в Ленинград.
Вокруг живые истории людей, благодаря которым удалось сохранить бесценные коллекции.
В Российском этнографическом музее проходит акция "Музейный полк".
В этом году она стала международной.
Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.