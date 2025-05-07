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1tvspb.ru
07 мая, среда, 08:26

В Российском этнографическом музее проходит акция "Музейный полк"

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Линда Юрьевна Валюк - научно технический сотрудник. Дежурила в музее, шила рукавицы, готовила коллекции к эвакуации. Мария Васильевна Сазонова - директор. Участвовала в создании филиала музея в Новосибирске в 42-ом году, в 44-ом вернулась в Ленинград.

Вокруг живые истории людей, благодаря которым удалось сохранить бесценные коллекции.

В Российском этнографическом музее проходит акция "Музейный полк".

В этом году она стала международной. 

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

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