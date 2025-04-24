В Петербурге открылся Дом БРИКС. Детский кинофестиваль "Синема Кидс". Победителей фестиваля маркетинга и рекламы наградили в Петербурге. Как дети помогают больным детям?

24 апреля, четверг, 08:32

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Дом БРИКС в Петербурге презентовал свои проекты на торжественном вечере.

Серийное производство полного цикла сменных пластин и заготовок осевого инструмента для станков с ЧПУ запустили на станкоинструментальном заводе в Петербурге при поддержке Фонда развития промышленности.

Более 550 работ прислали дети на Международный детский кинофестиваль "Синема Кидс", который проводит в Петербурге Институт Кино и Телевидения.

"Дети помогают детям" - фестиваль, который объединяет. Юные артисты вышли на новую сцену Александринского театра, чтобы помочь девочке с онкологическим заболеванием.

Победителей фестиваля "Silver Mercury" наградили в Петербурге. Заявки на участие подавали маркетинговые и рекламные агентства, благотворительные фонды, представители государственных организаций. Кроме того в рамках фестиваля прошла деловая программа, на которой обсудили тренды и прогнозы рынка интернет-рекламы.

Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.