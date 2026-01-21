Первый канал
Санкт-Петербург
05:12 21 января 2026, среда
1tvspb.ru
20 января, вторник, 10:27

В Иваногороде прошел фестиваль ремесел "Секреты Ямбургских стеклодувов"

На вид мягкий как пластик, но это стекло. Просто оно настолько тонкое, что даже гнется. Его произвели исключительно для демонстрации свойств материала. В Ивангороде проходит серия мастер классов, на которых детей знакомят с основами профессии.

В проекте участвуют не только дети, оказавшиеся в кризисной ситуации, но и вообще все желающие местные жители.

История стекольного производства в Ямбургском уезде началась в 18 веке.

Подробнее о проекте, в нашем репортаже.

 

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

