В Иваногороде прошел фестиваль ремесел "Секреты Ямбургских стеклодувов"

20 января, вторник, 10:27

На вид мягкий как пластик, но это стекло. Просто оно настолько тонкое, что даже гнется. Его произвели исключительно для демонстрации свойств материала. В Ивангороде проходит серия мастер классов, на которых детей знакомят с основами профессии.

В проекте участвуют не только дети, оказавшиеся в кризисной ситуации, но и вообще все желающие местные жители.

История стекольного производства в Ямбургском уезде началась в 18 веке.

Подробнее о проекте, в нашем репортаже.