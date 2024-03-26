Увлекательно о монументальном: детские программы Музея городской скульптуры

26 марта, вторник, 10:31

В мастерской М.К. Аникушина можно обниматься с мягкими букашками и писать записки себе маленькому. Ещё можно фантазировать вместе с художниками.

Что из этого вышло? Волшебное переговорное устройство, которое запишет пожелания, комната в стене, парящие со слонами дети и другие покорители небес – возможно, именно такие вещи художник делал бы в детстве, если бы вдруг оказался в нём уже опытным мастером. Что ещё подготовил Музей городской скульптуры для детей – расскажем в нашем репортаже.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург