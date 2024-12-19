Утро начинается с кофе. Раскрываем секреты его приготовления

19 декабря, четверг, 11:00

Кофе для большинства жителей нашего города – неотъемлемая часть доброго утра. Турка, френч-пресс, дрип-пакеты, капсулы — вот только несколько вариантов начать день. Как сделать это правильно?

Какие есть нюансы в привычных способах приготовления кофе? И почему новичку не стоит доверять ярким ноткам абрикоса в чашке? Эксперты кофейного дела поделились секретами заваривания бодрящего напитка.

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург