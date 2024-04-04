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Санкт-Петербург
11:13 04 апреля 2024, четверг
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04 апреля, четверг, 10:45

Тувинский народный эпос как источник вдохновения

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Один из героев нашего сюжета – народный хоомейджи, то есть сказитель, Республики Тыва. Айдаш Барынмаа знает наизусть сотни песен и несколько эпосов, играет на народных инструментах и владеет горловым пением. Его мечта – сделать тувинский фольклор известным во всём мире.

Яркое выступление музыкантов организовал межнациоанальный центр "Зов Земли" МО "Георгиевский". А Петербургское издательство редких книг подготовило публикацию тувинского народного эпоса с иллюстрациями Даши Намдакова.

О людях, которые ищут новые смыслы в наследии предков, и о популярности музыки народов Сибири в Санкт-Петербурге.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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