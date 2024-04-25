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25 апреля, четверг, 12:00

Традиции поэтических вечеров: от «серебряного века» до наших дней

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В этом ресторане часто бывали Куприн, Блок, Аверченко, Тэффи, заведение работало с 1903 по 1917 год и оставило яркую страницу в истории Петербурга. Сейчас здесь современные поэты собираются на поэтические вечера, отдавая дань литературной традиции.

Интерьер восстановлен по сохранившимся фотографиям, а зал выглядит почти так же, как 110 лет назад. Список писателей, которые любили здесь бывать, похож на оглавление учебника литературы. С историей "Вены" и венских вечеров познакомилась наша съёмочная группы.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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