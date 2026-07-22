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21 июля, вторник, 11:00

Тишина и умиротворение: путешествие на остров Коневец

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На причале острова туристов встречает памятник преподобному Арсению Коневскому. Шестьсот лет назад он пришёл сюда из устья Волхова, ища место для уединённого поселения. Сейчас сюда можно добраться на теплоходе, путь длится около 20 минут, и вы попадаете в монашескую обитель, с удивительной историей и живописными пейзажами.

Подробности о путешествии на остров и посещении Коневского монастыря рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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