Технологии на службе реставраторов и художников. О проекте «Друзья Петербурга»

03 ноября, вторник, 11:50

Личные апартаменты императрицы Екатерины II – Туалетную комнату в Зубовском флигеле Екатерининского дворца – когда-то украшали изящные живописные панно. Сохранилось лишь десять. Как выглядели остальные? Возможные варианты сюжетов специалисты сгенерировали с помощью нейросетей, чтобы потом воссоздавать былое убранство.

Фестиваль креативных индустрий "Друзья Петербурга" - уникальная возможность попасть в закрытые мастерские и познакомиться с тем, как воссоздаются утраченные интерьеры, как задумываются новые объекты и какое место в тврочестве отводится современным технологиям.

Пятый фестиваль Газпрома "Друзья Петербурга" объединил более двухсот мероприятий в музеях, галереях и архитектурных бюро, чтобы показать тем, кто любит свой город, как сохраняют его наследие и какие технологии приходят на помощь творцам.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург