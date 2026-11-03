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03 ноября, вторник, 11:50

Технологии на службе реставраторов и художников. О проекте «Друзья Петербурга»

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Личные апартаменты императрицы Екатерины II – Туалетную комнату в Зубовском флигеле Екатерининского дворца – когда-то украшали изящные живописные панно. Сохранилось лишь десять. Как выглядели остальные? Возможные варианты сюжетов специалисты сгенерировали с помощью нейросетей, чтобы потом воссоздавать былое убранство.

Фестиваль креативных индустрий "Друзья Петербурга" - уникальная возможность попасть в закрытые мастерские и познакомиться с тем, как воссоздаются утраченные интерьеры, как задумываются новые объекты и какое место в тврочестве отводится современным технологиям.

Пятый фестиваль Газпрома "Друзья Петербурга" объединил более двухсот мероприятий в музеях, галереях и архитектурных бюро, чтобы показать тем, кто любит свой город, как сохраняют его наследие и какие технологии приходят на помощь творцам.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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