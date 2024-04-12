Первый канал
Санкт-Петербург
11:51 12 апреля 2024, пятница
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12 апреля, пятница, 10:51

Театральные фестивали «Арлекин» и «LOFT», концерты Дивны Любоевич, премьера симфонии Мосолова и выставка «Текст» в Музее городской скульптуры

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Театр "Зазеркалье" готовится к XXI фестивалю детских театров "Арлекин" и одноимённой Российской национальной премии.

Великопостные концерты сербской исполнительницы Дивны Любоевич и хора "Мелоди" состоятся в Большом зале филармонии.

Театр на Васильевском пятый раз проводит Международный фестиваль "LOFT" на сцене Дворца искусств Ленинградской области.

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр представит мировую премьеру симфонии Мосолова на концерте к дню рождения дирижёра Александра Титова.

В Новом зале Музея городской скульптуры готовится к открытию выставка "Текст": живопись, графика, керамика.

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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