Первый канал
Санкт-Петербург
18:06 01 апреля 2025, вторник
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01 апреля, вторник, 11:20

Театр на весь день. Путешествие по закулисью

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Хороший актёр может налепить для премьеры несколько сотен пельменей. Костюмы Матильды Кшесинской порой вызывали гнев руководства, а сплетни - неотъемлемая часть закулисья.

Фестиваль "Весь день – театр" рассказал о театре и легко, и серьёзно. Пельмени в буфете Музея театрального и музыкального искусства — не просто еда, а ещё и перформанс: их готовят для предстоящего спектакля. Перформанс интерактивный, актёру помогают зрители. Афишу вечерней премьеры несколько часов кряду тоже устанавливают, что называется, на публику. А на лестничных площадках расположились мастерские костюмеров, реквизиторов и гримёрки, в которых актёры плетут закулисные интриги.

Подробности - Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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