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28 октября, среда, 10:00

Театр, кино, анимация, книги – детям! Большой Детский фестиваль в Петербурге

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Спектакли для детей и подростков зачастую бывает делать сложнее, чем постановки для взрослых. Ведь автору, по сути, нужно самому на время стать ребёнком. К тому же маленькие зрители даже могут не знать, как правильно смотреть представление. Этому и многому другому учат на Большом Детском фестивале.

Фестиваль включает показы спектаклей и фильмов, творческие лаборатории, обсуждения, он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и длится несколько месяцев.

О программе Большого Детского фестиваля 2026 года рассказываем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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