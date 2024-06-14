Первый канал
Санкт-Петербург
14:03 14 июня 2024, пятница
1tvspb.ru
14 июня, пятница, 10:23

Свадебная выставка в Эрмитаже, «Собака на сене» в «Приюте комедианта», фестиваль к 70-летию Сергея Курёхина, «Билокси-блюз» в театре «Легенда» и летний сезон в Цирке на Фонтанке

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Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В Эрмитаже открывается выставка, посвящённая свадебным церемониям царственных особ XIX – начала XX века.

Театр "Приют комедианта" представит премьеру спектакля "Собака на сене".

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина готовит фестиваль к 70-летию музыканта.

Комедийную драму "Билокси-блюз" покажет театр "Легенда".

Шоу фонтанов "Принц цирка" продлится весь летний сезон в Цирке на Фонтанке.

 

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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