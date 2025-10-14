Первый канал
Санкт-Петербург
14:55 14 октября 2025, вторник
1tvspb.ru
14 октября, вторник, 10:30

Строительство тела. 140 лет бодибилдингу в России

Версия для печати

140 лет назад доктор Владислав Краевский открыл в своей петербургской квартире атлетический кружок — так в России появился бодибилдинг. Круглую дату отметили всероссийскими соревнованиями «Кубок Краевского» в Санкт-Петербурге.

По мнению президента федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, сейчас это один из самых популярных видов спорта, который уступает только футболу.

С одной стороны, бодибилдинг — по-прежнему спорт суровых атлетов, с другой — сейчас он включает фитнес-дисциплины, где акцент сделан на конвенциональную красоту и здоровое тело.

На соревнованиях побывала и наша съёмочная группа.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru