Строительство тела. 140 лет бодибилдингу в России

14 октября, вторник, 10:30

140 лет назад доктор Владислав Краевский открыл в своей петербургской квартире атлетический кружок — так в России появился бодибилдинг. Круглую дату отметили всероссийскими соревнованиями «Кубок Краевского» в Санкт-Петербурге.

По мнению президента федерации бодибилдинга России Александра Вишневского, сейчас это один из самых популярных видов спорта, который уступает только футболу.

С одной стороны, бодибилдинг — по-прежнему спорт суровых атлетов, с другой — сейчас он включает фитнес-дисциплины, где акцент сделан на конвенциональную красоту и здоровое тело.

На соревнованиях побывала и наша съёмочная группа.

Виктория Фёдорова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург