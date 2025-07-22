Стратегия и тактика на поле. Играем в гольф

22 июля, вторник, 11:00

Свежий воздух, вдохновляющие пейзажи и гольф – игра, которая сочетает в себе физическую активность, стратегическое мышление и приверженность этическим нормам.

Поле для гольфа – это настоящая полоса препятствий, где есть песчаные ловушки, высокая трава, водоёмы, и 18 лунок, в которые необходимо загнать мяч. Чем меньше ударов сделает игрок, тем лучше.

Кому подходит гольф? Как научиться новичку? Каковы перспективы гольф-индустрии? Турнир по гольфу в Петергофе посетила наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург