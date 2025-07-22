Первый канал
Санкт-Петербург
22:15 22 июля 2025, вторник
1tvspb.ru
22 июля, вторник, 11:00

Стратегия и тактика на поле. Играем в гольф

Версия для печати

Свежий воздух, вдохновляющие пейзажи и гольф – игра, которая сочетает в себе физическую активность, стратегическое мышление и приверженность этическим нормам.

Поле для гольфа – это настоящая полоса препятствий, где есть песчаные ловушки, высокая трава, водоёмы, и 18 лунок, в которые необходимо загнать мяч. Чем меньше ударов сделает игрок, тем лучше. 

Кому подходит гольф? Как научиться новичку? Каковы перспективы гольф-индустрии? Турнир по гольфу в Петергофе посетила наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Данила Суляев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru