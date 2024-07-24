Старообрядцы из деревни Лампово. О сохранении традиций Русского Севера

24 июля, среда, 09:55

Деревня Лампово – почти музей северного деревянного зодчества под открытым небом. Некоторые дома имеют статус памятников регионального значения.

Хозяином живописного деревянного дома, постройки конца XIX века, когда-то был немец, который приехал сюда работать на стекольном заводе и принял старообрядчество. Сейчас здесь работает Центр изучения и сохранения русской старины и тоже живут староверы. Об их традициях и просветительских проектах рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург