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24 июля, среда, 09:55

Старообрядцы из деревни Лампово. О сохранении традиций Русского Севера

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Деревня Лампово – почти музей северного деревянного зодчества под открытым небом. Некоторые дома имеют статус памятников регионального значения.

Хозяином живописного деревянного дома, постройки конца XIX века, когда-то был немец, который приехал сюда работать на стекольном заводе и принял старообрядчество. Сейчас здесь работает Центр изучения и сохранения русской старины и тоже живут староверы. Об их традициях и просветительских проектах рассказываем в нашем репортаже.

 

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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