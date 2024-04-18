Старинные автомобили, кареты и электробайки

18 апреля, четверг, 10:09

Вот это - автомобиль для девушек. Посмотрите, какой цвет, какие линии - но так можно про многие машины сказать, но здесь есть даже специальная женская крыша. Родстер 70-ых годов и другие старые и прекрасные средства передвижения представлены на выставке "Олдтаймер". О машинах прошлого и будущего

Раньше фанаты ретро собирались Москве, но в 2021 году крупнейшая в России выставка старинных автомобилей переехала в Петербург. В этом году "Олдтаймер-Галерея" прошла в 34 раз, порадовав всех, кто не представляет жизнь без звука работающего мотора.

Виктория Федорова, Александр Дружинин, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.