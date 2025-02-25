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25 февраля, вторник, 08:12

Создавать авторские цветочные букеты, варить кофе и продавать пирожные. Нормальная работа для людей с ментальными особенностями

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Работа – это неотъемлемая часть нашей жизни, и хочется, чтобы помимо зарплаты она приносила удовлетворение и ощущение того, что ты приносишь какую-то пользу. В этом цветочном магазине трудоустроены люди с ментальными особенностями, которые помогают создавать красивые авторские букеты.

В инклюзивных проектах "Простые вещи" трудоустроено около 80 человек с ментальными особенностями.

И уже есть примеры, когда ребята, получившие определенный опыт и знания, переходят на работу в другие места, где трудятся наравне со всеми остальными.

Подробнее об инклюзивных проектах по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, в нашем репортаже.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев ,Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

 

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