Первый канал
Санкт-Петербург
17:12 25 сентября 2024, среда
1tvspb.ru
25 сентября, среда, 13:18

Современные технологии в библиотеках

Версия для печати

Сегодня мы пришли в библиотеку, где очень любят современные технологии. Например, взять домой книгу можно, не заходя в читальный зал, с помощью электронной системы бронирования. Заказать книжку дома, приложить читательский билет и забрать в ящике. Современные библиотеки становятся всё более креативными и высокотехнологичными.

Библиотека в наши дни - это не просто хранилище книг, а культурный центр, при этом не чуждый современным технологиям. Которые делают визит сюда удобным, увлекательным и интересным занятием.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru