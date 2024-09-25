Современные технологии в библиотеках

25 сентября, среда, 13:18

Сегодня мы пришли в библиотеку, где очень любят современные технологии. Например, взять домой книгу можно, не заходя в читальный зал, с помощью электронной системы бронирования. Заказать книжку дома, приложить читательский билет и забрать в ящике. Современные библиотеки становятся всё более креативными и высокотехнологичными.

Библиотека в наши дни - это не просто хранилище книг, а культурный центр, при этом не чуждый современным технологиям. Которые делают визит сюда удобным, увлекательным и интересным занятием.