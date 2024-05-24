Советский натюрморт в Русском музее, премьера «Недоросля» в Театре Ленсовета, Франс Снейдерс в Эрмитаже, фестиваль в ТЮЗе и концерт Российско-китайского оркестра

24 мая, пятница, 09:57

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставки редко экспонируемых натюрмортов 1920-30-х годов.

Театр имени Ленсовета представит премьеру спектакля "Недоросль" по пьесе Д.И. Фонвизина.

В Эрмитаже работает масштабная выставка фламандской живописи XVII века.

Театр юного зрителя проводит 25-ый международный фестиваль "Молодежь. Театр. Фест".

В День города Российско-китайский оркестр, управляемый двумя девушками-дирижёрами, выступит в Большом зале филармонии.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.