Первый канал
Санкт-Петербург
20:33 24 мая 2024, пятница
1tvspb.ru
24 мая, пятница, 09:57

Советский натюрморт в Русском музее, премьера «Недоросля» в Театре Ленсовета, Франс Снейдерс в Эрмитаже, фестиваль в ТЮЗе и концерт Российско-китайского оркестра

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставки редко экспонируемых натюрмортов 1920-30-х годов.

Театр имени Ленсовета представит премьеру спектакля "Недоросль" по пьесе Д.И. Фонвизина.

В Эрмитаже работает масштабная выставка фламандской живописи XVII века.

Театр юного зрителя проводит 25-ый международный фестиваль "Молодежь. Театр. Фест".

В День города Российско-китайский оркестр, управляемый двумя девушками-дирижёрами, выступит в Большом зале филармонии.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

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