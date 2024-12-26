События уходящего года

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Открытие движения по Витебской развязке стало одним из главных событий этого года в сфере петербургского транспорта.
Новогоднее настроение в городе.Что посмотреть и обязательно посетить?
Событийный туризм стал одним из трендов уходящего года в Петербурге.
Губернаторский новогодний бал собрал 700 лучших студентов городских ВУЗов и колледжей.
Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.