Первый канал
Санкт-Петербург
15:58 26 декабря 2024, четверг
1tvspb.ru
26 декабря, четверг, 12:34

События уходящего года

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и Петербурге.

Открытие движения по Витебской развязке стало одним из главных событий этого года в сфере петербургского транспорта.

Новогоднее настроение в городе.Что посмотреть и обязательно посетить?

Событийный туризм стал одним из трендов уходящего года в Петербурге.

Губернаторский новогодний бал собрал 700 лучших студентов городских ВУЗов и колледжей.

Данил Чинёнов, Данила Суляев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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