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20 июля, понедельник, 10:42

Сколько стоит нарушение скоростного режима на магистрали?

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Если ехать по ЗСД с разрешённой скоростью в 110 километров в час, то на дорогу уйдёт 25 минут. Если же на спидометре нештрафуемые 130, время в пути сокращается на 4 минуты. И специалисты посчитали, на основе средней петербургской зарплаты, что превышающий скорость водитель сэкономит на этом 50 рублей. Если ехать по ЗСД с разрешённой скоростью в 110 километров в час, то на дорогу уйдёт 25 минут. Если же на спидометре нештрафуемые 130, время в пути сокращается на 4 минуты.

И специалисты посчитали, на основе средней петербургской зарплаты, что превышающий скорость водитель сэкономит на этом 50 рублей.

О главных заблуждениях автомобилистов расскажем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

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